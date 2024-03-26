Hollanda, İsrail'in Batı Şeria'da arazi el koyma kararını kınadı

Scott Yu-Jan Tasarımıyla Nostaljik Macintosh Studio

Scott Yu-Jan tarafından tasarlanan nostaljik Macintosh, Apple'ın 40 yıl önce şöhrete kavuşmasına yardımcı olan ürünü orijinal Macintosh'a bir saygı duruşu niteliğinde. Macintosh Studio, iPad mini'yi güvenli bir şekilde kaydırıp Mac Mini'ye tek bir USB-C kablosu ile bağlama imkanı sunuyor. Ayrıca, geri çekilebilir bir kulaklık askısı ve değiştirilebilir çekmeceler gibi modern kolaylıklar da eklenmiş. Bu yenilikçi tasarım, hem etkili hem de şık bir çözüm sunuyor ve Apple hayranlarının nostaljik bağlarını canlandırıyor.