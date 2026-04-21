Hollanda Raporu: Çin, Rusya'ya Destek Sağlıyor
Hollanda Raporu: Çin, Rusya'ya Destek Sağlıyor

21.04.2026 23:08
MIVD, Çin'in Rusya'ya uydu görüntüleri satarak Ukrayna'daki savaşa destek verdiğini açıkladı.

Hollanda Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (MIVD), Çin şirketlerinin Rusya'ya uydu görüntüleri satarak Ukrayna'daki savaşına destek sağladığını, bunun Avrupa ve NATO'ya yönelik artan tehditte önemli bir rol oynadığını bildirdi.

MIVD tarafından bugün yayımlanan ve Hollanda parlamentosuna sunulan 2025 yılı raporunda, siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik güç için yarışan rakip büyük güçlerin Avrupa'nın güvenliğini baskı altına aldığı kaydedildi.

Raporda, Çin şirketlerinin Rusya'ya uydu teknolojisi sağladığı ve uydu görüntüleri sattığı belirtilirken bu şirketlerin Batı yaptırımlarından kaçınmak için Rus uzay şirketleriyle işbirliklerini gizli tuttuğu aktarıldı.

Çin ve Rusya'nın büyük jeopolitik hırsları olduğu ve dünyadaki Batı etkisine karşı kendilerini konumlandırdıkları görüşü yer alan raporda, "Çin, Ukrayna'daki savaşa ilişkin tarafsız bir tutum benimsiyor. Ancak Çin şirketleri kesinlikle Ukrayna'daki Rus savaş çabasına destek sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Çin şirketleri ile Rus devleti arasında uzay teknolojisi alanında endişe verici bir işbirliği görüldüğü ve bunun gelecek yıllarda daha da yoğunlaşmasının beklendiği öne sürüldü.

Çin'in dünyadaki başta ABD'nin olmak üzere Batı etkisini azaltmaya yönelik bir dünya düzenini bu şekilde gerçekleştirmek istediği kaydedilen raporda, MIVD Direktörü Koramiral Peter Reesink'in şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Giderek farklı güç bloklarından oluşan bir dünya düzenine doğru ilerliyoruz. Avrupa Birliği'nin hem müttefik ABD hem de rakip Rusya tarafından farklı bakıldığı bir dünya. On yıllardır güvendiğimiz uluslararası sistem baskı altında. Kuralların bulanıklaştığı ve gücün daha belirleyici hale geldiği bu alanda tehdit büyüyor. Avrupa, kendi güvenliği için giderek daha açık bir şekilde sorumluluk almalı."

"Rusya en büyük tehdit"

Rusya'nın hala Avrupa'da barış ve istikrar için doğrudan ve en büyük tehdit olduğu anlatılan raporda, Rusya'nın korku ve bölünme yaratmak için siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, sabotaj eylemleri ve casus kullandığı ileri sürüldü.

Raporda, "MIVD, Rusya'nın kendisi için en uygun koşullarda, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesinden sonraki bir yıl içinde NATO'ya karşı bölgesel bir çatışma başlatmak için yeterli savaş gücü üretebileceğini değerlendiriyor. Rusya'nın böyle bir çatışmadaki amacı NATO'yu askeri olarak yenmek değil, sınırlı toprak kazanımlarıyla NATO'yu siyasi olarak parçalamak. Gerekirse nükleer silah kullanma tehdidiyle." görüşü paylaşıldı.

Raporda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ve Hürmüz Boğazı'nda yaşananların Hollanda için büyük ekonomik sonuçlar doğuracağı vurgusu yapıldı.

Kaynak: AA

