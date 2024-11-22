Hollanda-Türkiye Dostluğunun 100. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Hollanda-Türkiye Dostluğunun 100. Yılı Kutlandı

Hollanda-Türkiye Dostluğunun 100. Yılı Kutlandı

Jean Monnet Burs Programı ile Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, dostluğun 100. yılını kutladı.

22.11.2024 22:46
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Jean Monnet Burs Programı kapsamında, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Hollanda- Türkiye dostluğunun 100. yılı kutlandı.

Büyükelçilikte düzenlenen programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, bursiyerler ve birçok davetli katıldı.

Bozay, Hollanda-Türkiye dostluğunun 100. yılının kutlandığı programın açılışında konuştu.

Bakan Yardımcısı Bozay, bugünlerin "belirsizlikler" kavramıyla tanımlanabileceğini, Jean Monnet Burs Programı'nın ise bir "fenere" benzetileceğini belirterek bu programın Türkiye-AB ve Türkiye-Hollanda ilişkilerinin ne yöne gitmesi gerektiğine dair ipucu verdiğini söyledi.

Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, AB ekonomisinin küresel gelişmeler karşısında nasıl rekabetçi kalabileceği konusundaki raporuna değinen Bozay, "Draghi raporunun bence tek eksik yönü bir üye olarak Türkiye ve onun kapasitesi. Size, Türkiye ve AB kapasitelerini, üyelik sürecinde nasıl bir araya getirebileceği konusunda çalışmanızı rica edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortaklığımız ve dostluğumuz oldukça güçlü"

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands ise Jean Monnet Burs Programı'nın AB ve Türkiye arasındaki işbirliğinin en önemli sacayaklarından biri olduğunu ve iki aktör arasındaki akademik ilişkilerin gelişmesine yardımcı olan bir husus olduğunu söyledi.

Türkiye-Hollanda ilişkilerinin önemine işaret ederek bu yıl iki ülke arasındaki dostluğun 100. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Wijnands, "Ortaklığımız ve dostluğumuz oldukça güçlü. Sadece NATO müttefiki ülkeler değiliz aynı zamanda çok önemli ticaret ortaklarıyız. Hollanda Türkiye'de birinci sıradaki yabancı olan yatırımcı." dedi.

Wijnands, iki ülke toplumları arasında güçlü bağlantıların olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Ossowski de Jean Monnet Burs Programı'nın çok iyi algılanan ve herkes tarafından beğenilen bir program olduğunu söyledi.

AB'nin Türkiye'de kullandığı fonların çok iyi değerlendirildiğini vurgulayan Ossowski, "(Fonların) Onların hayata geçirilmesi ve değerlendirilme süreci Türkiye'de çok iyi işliyor çünkü Türkiye'de çok iyi eğitimli bir bürokrasi var, birçok aday ülke için bunu söyleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ossowski, Türkiye'de göreve başlamasının 2 ayını geride bıraktığını ve Türkiye'nin varlığının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Jean Monnet Burs Programı

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesi ve müktesebatın etkin uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla 1990'dan bu yana uygulanmakta olan bir program.

Bugüne kadar yaklaşık 3 bin kişinin faydalandığı programın finansmanı AB tarafından Türkiye'ye sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı altından yapılıyor.

Program Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içerisinde yürütülüyor.

Kaynak: AA

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