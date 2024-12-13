Hollanda, UNRWA'ya Yapılan Yardımı Azalttı

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Hollanda Temsilciler Meclisi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yapılan yardımın azaltılmasının öngören teklif onaylandı.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, muhalefette bulunan Toplumcu Reform Partisi (SGP) ve JA21 Partisi'nin birlikte sunduğu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Ülkedeki aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümetinin de desteklediği önergede, hükümetin UNRWA'ya yaptığı yıllık 19 milyon avro katkı payının gelecek yıl 15 milyon avroya düşürülmesi, daha sonraki yıllarda ise her yıl azaltılarak 2029'dan itibaren yıllık 1 milyon avro olarak sürdürülmesi talebi yer aldı.

Önergeye ret oyu veren Denk Partisi Milletvekili Doğukan Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teklifin kabul edilmesinin Hollanda siyasi tarihinde "büyük bir utanç ve kara bir leke" olduğunu söyledi.

Ergin, "Bu önerge ile Filistinlilere yönelik insani yardımı yöneten en önemli kuruma darbe vuruluyor. Bununla birlikte Hollanda siyasi tarihindeki en çirkin pazarlık ile Filistin halkı açlığa ve yoksulluğa mahkum ediliyor." dedi.