Hollandalı BisikletTutkunları Beyşehir\'de

Hollanda'da yaşayan bisiklet tutkunu ikili, bisikletleriyle çıktıkları turda Beyşehir ilçesine geldi.

Fenna Elisavan Selm ile Fleur Anelore Kalthuıs, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği'nin bisiklet evine konuk oldu.

Hollandalı bisikletliler, Kazakistan'a ulaşmayı hedefliyor.

Beyşehir'de hacı adayları yola çıktı

Beyşehir ilçesinde hacı adayları kutsal topraklara dualar eşliğinde uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında Beyşehir'den kutsal topraklara gidecek olan hac kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi.

Tarihi Eşrefoğlu Camisi önünde gerçekleştirilen programda cami imam hatibi Zeki Coşkun tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından yapılan duanın ardından 63 kişilik hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.