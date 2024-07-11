Hollandalı Turistin Kaybettiği Çanta Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hollandalı Turistin Kaybettiği Çanta Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir umumi tuvalette unutulan çanta, içindeki 4 bin 305 lira ve banka kartlarıyla birlikte sahibine ulaştırıldı. Çantanın sahibi olan Hollandalı turist, Belek bölgesindeki otel yönetimi aracılığıyla çantasına kavuştu ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

11.07.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde içinde 4 bin 305 lira ile banka kartlarının olduğu çanta sahibi olan Hollandalı turiste ulaştırıldı.

Belek Turizm Merkezinde bir kişi, umumi tuvalette, bulduğu çantayı Serik Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.

Çantada 4 bin 305 lira para, banka kartları, kimlik ve pasaportlar olduğunu tespit edildi. Pasaporttaki kimlik bilgilerinden çanta sahibinin Hollanda vatandaşı Yacine Kharmaze olduğunu belirlendi.

Belek bölgesinde 5 yıldızlı bir otele tatil için gelen Kharmaze'nin konakladığı otel yönetimine ulaşan ekipler, çantayı sahibine ulaştırdı.

Bir anlık dalgınlıkla çantasını tuvalette unutup gittiğini belirten Kharmaze, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Hollanda, Antalya, turist, Zabıta, Belek, Banka, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hollandalı Turistin Kaybettiği Çanta Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 17:52:59. #1.11#
SON DAKİKA: Hollandalı Turistin Kaybettiği Çanta Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement