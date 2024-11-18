Hollywood'da Türk Sineması Tanıtıldı - Son Dakika
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Hollywood'da Türk Sineması Tanıtıldı

Los Angeles'ta düzenlenen etkinlikte Türk yapımları tanıtıldı, oyuncular katıldı.

18.11.2024 10:47
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri" etkinliğinde, "Şehrazat" dizisinin ilk bölümü ile "Sahipsizler" ve "Dilan hakkında konuşmalıyız" kısa filmleri gösterildi.

Amerika'daki yabancı izleyicilerin, Türk kültürünün zengin dokusunu sinema merceğinden keşfetmeleri için düzenlenen ve uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren etkinliğe, Türkiye'den birçok oyuncu katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen etkinliğe, OGM Pictures ana sponsor olarak katkı sağladı.

Etkinliğin ikinci gününde, "Şehrazat" dizisinin ilk bölümü ile "Sahipsizler" ve "Dilan hakkında konuşmalıyız" isimli kısa filmler, sektör profesyonelleri ve sinema tutkunlarını bir araya getirdi.

Etkinliğe Şehrazat dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu ve "Dilan hakkında konuşmalıyız" kısa filminin yapımcısı, oyuncu ve model Dilan Çiçek Deniz de katıldı.

Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşimizin burada ilk seyirciyle buluşması kesinlikle çok heyecan verici. Etkinliğin heyecanından ve kalabalığından anladığım kadarıyla ilk seneki durgunluğu, sadece sinemayla olan bağlantısı biraz daha gelişmiş gibi gözüküyor. Umarım katlanarak büyüyecek bir festival olacaktır." dedi.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, burada olmanın çok gurur verici olduğunu dile getirerek, çektiği kısa filmin neden "Dilan hakkında konuşmalıyız" şeklinde olduğu sorusuna şu yanıtı verdi:

"Açıkçası film benimle ilgili değil, öncelikle onu söyleyeyim çünkü çoğu kişi öyle zannediyor. Herkesin kendinden bulabileceği bir film yaptık, açıkçası sürprizini çok bozmak istemiyorum. Aynı zamanda yaratıcı ekibin, setin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyordu ve o yüzden onlarla beraber bu işi yapmak benim için çok mutluluk verici ve çok güçlü hissettiriyor beni."

Deniz, yeni projelerinin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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