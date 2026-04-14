Hollywood Yıldızları Warner Bros-Paramount Birleşmesine Karşı Çıkıyor

1.000'den fazla Hollywood yıldızı, Warner Bros'un Paramount'a satışına karşı endişelerini dile getirdi. Joaquin Phoenix, Ben Stiller ve Kristen Stewart gibi isimlerin de aralarında bulunduğu sanatçılar, açık bir mektupla Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi satın alma planına itiraz ettiler. Mektupta, bu birleşmenin kamu yararından ziyade küçük bir güç grubunun çıkarlarını önceliklendirdiği ve sektörün bütünlüğü, bağımsızlığı ve çeşitliliğini tehdit ettiği vurgulandı.

Paramount Skydance, Şubat ayı sonunda CEO David Ellison liderliğinde Warner Bros. Discovery'yi 111 milyar dolara satın almak istediğini açıklamıştı. Açık mektuba imza atan sanatçılar arasında Adam McKay, Bryan Cranston, Cynthia Nixon ve David Fincher gibi birçok ünlü isim yer aldı. Damon Lindelof, Instagram'da yaptığı açıklamada, birleşmenin binlerce set işçisi, ışıkçı ve diğer çalışanların işlerini riske atacağını belirterek, Hollywood'un emekçi yapısını koruma isteğini dile getirdi.

Mektupta, bu birleşmenin medya yapısını daha da merkezileştireceği, rekabeti azaltacağı ve yaratıcılar için daha az fırsat, izleyiciler için daha az seçenek anlamına geleceği ifade edildi. Ayrıca, birleşmenin ABD'deki büyük film stüdyolarının sayısını dörde indireceği ve önceki birleşme dalgalarının film sayısında keskin düşüşe yol açtığı vurgulandı. Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta'nın birleşmeyi inceleyip engellemek için hukuki adımlar atmayı değerlendirdiği belirtilerek, rekabetin korunması ve sektörün geleceği için tüm çabaların destekleneceği kaydedildi.