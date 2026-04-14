Hollywood Yıldızları Warner Bros-Paramount Birleşmesine Karşı Çıkıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hollywood Yıldızları Warner Bros-Paramount Birleşmesine Karşı Çıkıyor

14.04.2026 00:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1.000'den fazla Hollywood sanatçısı, Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi 111 milyar dolara satın alma planına açık mektupla itiraz etti. Mektupta, birleşmenin sektörün bütünlüğünü tehdit ettiği ve işçi haklarını riske attığı vurgulandı.

1.000'den fazla Hollywood yıldızı, Warner Bros'un Paramount'a satışına karşı endişelerini dile getirdi. Joaquin Phoenix, Ben Stiller ve Kristen Stewart gibi isimlerin de aralarında bulunduğu sanatçılar, açık bir mektupla Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi satın alma planına itiraz ettiler. Mektupta, bu birleşmenin kamu yararından ziyade küçük bir güç grubunun çıkarlarını önceliklendirdiği ve sektörün bütünlüğü, bağımsızlığı ve çeşitliliğini tehdit ettiği vurgulandı.

Paramount Skydance, Şubat ayı sonunda CEO David Ellison liderliğinde Warner Bros. Discovery'yi 111 milyar dolara satın almak istediğini açıklamıştı. Açık mektuba imza atan sanatçılar arasında Adam McKay, Bryan Cranston, Cynthia Nixon ve David Fincher gibi birçok ünlü isim yer aldı. Damon Lindelof, Instagram'da yaptığı açıklamada, birleşmenin binlerce set işçisi, ışıkçı ve diğer çalışanların işlerini riske atacağını belirterek, Hollywood'un emekçi yapısını koruma isteğini dile getirdi.

Mektupta, bu birleşmenin medya yapısını daha da merkezileştireceği, rekabeti azaltacağı ve yaratıcılar için daha az fırsat, izleyiciler için daha az seçenek anlamına geleceği ifade edildi. Ayrıca, birleşmenin ABD'deki büyük film stüdyolarının sayısını dörde indireceği ve önceki birleşme dalgalarının film sayısında keskin düşüşe yol açtığı vurgulandı. Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta'nın birleşmeyi inceleyip engellemek için hukuki adımlar atmayı değerlendirdiği belirtilerek, rekabetin korunması ve sektörün geleceği için tüm çabaların destekleneceği kaydedildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Warner Bros, Hollywood, Ekonomi, Sinema, Güncel, Kültür, Sanat, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 01:35:50. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.