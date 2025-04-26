Holografik Dijital Çalışanlar Fuarla Tanıtıldı - Son Dakika
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Holografik Dijital Çalışanlar Fuarla Tanıtıldı

Holografik Dijital Çalışanlar Fuarla Tanıtıldı

Yapay zeka destekli dijital insanlar, çeşitli sektörlerde hizmet vermeye başladı.

26.04.2025 15:41
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"Yapay zeka destekli holografik dijital insan" teknolojisine dayalı olarak geliştirilen "dijital çalışan" uygulaması, perakendeden havalimanlarına kadar birçok sektör ve alanda kullanılmaya başlandı.

Yapay zeka destekli hologram ve dijital insan çözümleri, başta hizmet sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda yaygınlaşıyor.

Bilkent Cyberpark'ta faaliyet gösteren Holoxone - Nativia şirketi, İnnova ile birlikte bu alanda yürüttüğü çalışmaların geldiği noktayı 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergiledi.

Fuar ziyaretçileri, İnnova standında "dijital çalışan" ile sohbet edip, sorularına yanıtlar aldı ve bu teknolojiyi deneyimleme imkanı buldu.

Şirketin kurucu ortaklarından Ertuğrul Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital insanların, dijital personellerin çalıştığı bir dönemin başladığını söyledi.

Bu teknolojinin farklı sektörlerde kullanım alanlarına sahip olduğuna işaret eden Kurtoğlu, "Örneğin okulda yardımcı bir öğretmenken, hastanede doktora asistanlık yapan bir dijital çalışan olabiliyor. Perakende sektöründe bir satış danışmanıyken, havalimanları veya havayolu şirketlerinde tüm dünya dillerini konuşabilen, istediğimiz bilgilerle eğitebildiğimiz dijital personeller yetiştirmeye başladık." dedi.

Dijital çalışanların şu anda yoğun olarak perakende sektöründe sergileme ve tekstil perakendesinde satış personeli olarak görev yapabildiğini anlatan Kurtoğlu, dijital çalışanlardan herkesin ana dilinde hizmet alabildiğini ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nda yatırım fırsatlarını sunuyor

Holoxone-Nativia şirketi kurucu ortağı Kurtoğlu, dijital çalışanların kullanımının mağazalarla sınırlı olmadığını, İstanbul Havalimanı Business Lounge'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne bağlı dijital bir çalışanın, Türkiye'ye yatırım çekmek için yabancı misafirlere Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattığını belirtti.

Dijital çalışanlarla müzelerde bilgi verme ve rehberlik, restoranlarda rezervasyon gibi hizmetlerin de yerine getirebileceğini dile getiren Kurtoğlu, dijital çalışanın uygulama alanlarına ilişkin şöyle konuştu:

"Çocuklarla etkileşime, çocukların yapay zeka alanında öğrenimine yönelik bir çok senaryoda kullanılabiliyor. Turizm sektöründe, otelcilikte yakında artık dijital çalışanlar bizi karşılayacak. Otellerin resepsiyon bölümünde tüm dünya dillerinde 'check in' ve 'check out' işlemlerinizi, restoran rezervasyonlarınızı yapabiliyor olacak. Otellerde lobide holografik konserler, dinletiler verilebilecek. Spor salonlarında yapay zeka hizmeti verilmesine kadar hayal gücünüzle sınırlı bir konu bu. İşaret diliyle anlatım yapabilen dijital çalışanlar ile engellilerin dezavantajını ortadan kaldırmak, ürün ve hizmetleri onlara da sunmak mümkün."

İnsan kaynaklı hata ve gecikmelere çözüm

Ertuğrul Kurtoğlu, bu çalışmaları yaparken yapay zeka ile sanal ortamda sadece yazılı ve sesli olarak etkileşime girmenin ötesine geçmeyi ve kullanıcılara görsel arayüz ile geliştirilmiş, daha teknolojik bir deneyim yaşatmayı istediklerini ifade etti.

Dijital çalışan teknolojisinin hem donanım hem de yazılım ayağını kapsadığını vurgulayan Kurtoğlu, "Türkiye'nin lider yapay zeka şirketlerinden CBOT ile bir ortaklık yaparak, donanım ve yazılımı birleştirdik. Dışarıya hiçbir bağımlılığımız olmadan hem donanımı hem yazılımı Türkiye'de geliştiriyoruz." dedi.

Hedeflerinin dijital çalışan teknolojisini hem özel sektörde hem de kamuda yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Kurtoğlu, insanı tamamen devre dışı bırakmadan, insan kaynaklı hataları ve hizmet gecikmelerini ortadan kaldıracak bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Yapay Zeka, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Holografik Dijital Çalışanlar Fuarla Tanıtıldı - Son Dakika

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