Holokost'tan Kurtulan İade Kararı

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Holokost'tan kurtulan Albrecht Weinberg ve fotoğraf sanatçısı Luigi Toscano'nun, Hristiyan Birlik Partilerine (CDU/CSU) tepki olarak Federal Liyakat Nişanını iade edecekleri bildirildi.

Almanya'da CDU/CSU'nun göç politikalarının sertleştirilmesini isteyen önergesinin, aşırı sağcı AfD'nin desteğiyle kabul edilmesine tepkiler sürüyor.

Güney Batı Radyo Televizyon Kurumu'nun (SWR) haberinde, Toscano ve Weinberg'in Federal Liyakat Nişanı'nı demokratik değerlerin korunmasının bir sembolü olarak gördükleri ancak oylamaya tepki olarak böyle bir karar aldıkları ifade edildi.

Toscano, SWR'e yaptığı açıklamada, CDU/CSU'nun göç politikasına ilişkin önergesinin aşırı sağcı AfD'nin oylarıyla kabul edilmesinin kendisini şoke ettiğini ve dehşete düşürdüğünü belirterek, "Şu anda yaşananlar demokrasiye yönelik bir tehdittir." dedi.

Toscano, bu oylamaya tepki olarak Albrecht Weinberg ile Federal Liyakat Nişanı'nı iade etmeye karar verdiklerini belirtti.

Luigi Toscano, 2021'de "Barış için Sanatçı" olarak Unesco Büyükelçisi atanmıştı. Toscano'nun çalışmaları arasında Holokost'tan kurtulanların uluslararası alanda tanınan portreleri de yer alıyor.

Federal Liyakat Nişanı, siyasi, ekonomik, kültürel, entelektüel veya onursal alanlardaki özel başarılar için veriliyor.

Göç politikalarının sertleştirilmesini içeren önerge dün kabul edilmişti

CDU/CSU partilerinin hazırladığı, Almanya'daki göç politikalarının sertleştirilmesini içeren önerge, aşırı sağcı AfD partisinin sayesinde dün mecliste kabul edilmişti.

Önergede tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı kontroller yapılması ve koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi bulunmayanların geçişlerinin yasaklanması isteniyor.

Önergede, ülkeyi terk etmesi gereken herkesin gözaltına alınması da talep ediliyor.

CDU/CSU'nun bu önergesinin, AfD sayesinde mecliste kabul edilmesi nedeniyle Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı ve CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz eleştiriliyor.