Holokost'tan Kurtulan İade Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Holokost'tan Kurtulan İade Kararı

Albrecht Weinberg ve Luigi Toscano, CDU/CSU'nun göç politikalarına tepki olarak nişan iade edecek.

30.01.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Holokost'tan kurtulan Albrecht Weinberg ve fotoğraf sanatçısı Luigi Toscano'nun, Hristiyan Birlik Partilerine (CDU/CSU) tepki olarak Federal Liyakat Nişanını iade edecekleri bildirildi.

Almanya'da CDU/CSU'nun göç politikalarının sertleştirilmesini isteyen önergesinin, aşırı sağcı AfD'nin desteğiyle kabul edilmesine tepkiler sürüyor.

Güney Batı Radyo Televizyon Kurumu'nun (SWR) haberinde, Toscano ve Weinberg'in Federal Liyakat Nişanı'nı demokratik değerlerin korunmasının bir sembolü olarak gördükleri ancak oylamaya tepki olarak böyle bir karar aldıkları ifade edildi.

Toscano, SWR'e yaptığı açıklamada, CDU/CSU'nun göç politikasına ilişkin önergesinin aşırı sağcı AfD'nin oylarıyla kabul edilmesinin kendisini şoke ettiğini ve dehşete düşürdüğünü belirterek, "Şu anda yaşananlar demokrasiye yönelik bir tehdittir." dedi.

Toscano, bu oylamaya tepki olarak Albrecht Weinberg ile Federal Liyakat Nişanı'nı iade etmeye karar verdiklerini belirtti.

Luigi Toscano, 2021'de "Barış için Sanatçı" olarak Unesco Büyükelçisi atanmıştı. Toscano'nun çalışmaları arasında Holokost'tan kurtulanların uluslararası alanda tanınan portreleri de yer alıyor.

Federal Liyakat Nişanı, siyasi, ekonomik, kültürel, entelektüel veya onursal alanlardaki özel başarılar için veriliyor.

Göç politikalarının sertleştirilmesini içeren önerge dün kabul edilmişti

CDU/CSU partilerinin hazırladığı, Almanya'daki göç politikalarının sertleştirilmesini içeren önerge, aşırı sağcı AfD partisinin sayesinde dün mecliste kabul edilmişti.

Önergede tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı kontroller yapılması ve koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi bulunmayanların geçişlerinin yasaklanması isteniyor.

Önergede, ülkeyi terk etmesi gereken herkesin gözaltına alınması da talep ediliyor.

CDU/CSU'nun bu önergesinin, AfD sayesinde mecliste kabul edilmesi nedeniyle Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) Genel Başkanı ve CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz eleştiriliyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Holokost'tan Kurtulan İade Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:21 Ciro Immobile, Hollanda’da kabusu yaşadı Ciro Immobile, Hollanda'da kabusu yaşadı
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
22:47 Filistinli 12 yaşındaki Tesnim’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu mektup Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 00:56:29. #1.13#
SON DAKİKA: Holokost'tan Kurtulan İade Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.