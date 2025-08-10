Honaz\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Karaçay Mahallesi Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz, iş makinesi, 4 ilk müdahale aracı ve 78 personel sevk edildi.
Ekipler yangını yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
