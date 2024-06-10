Honda Motor'un usulsüz testleri nedeniyle denetim yapıldı - Son Dakika
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Honda Motor'un usulsüz testleri nedeniyle denetim yapıldı

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, Honda Motor'un usulsüz testler yaptığını kabul etmesinin ardından denetim gerçekleştirdi. Denetim sonucunda, idari ceza ve araçların geri çağrılması kararı verilecek. Beş otomobil üreticisinin toplam 38 modeli usulsüzlükten etkilendi. Toyota, Mazda ve Yamaha Motor tarafından üretilen altı modelin sevkiyatı durduruldu.

10.06.2024 12:28
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TOKYO, 10 Haziran (Xinhua) -- Honda Motor dahil beş otomobil üreticisinin kitlesel üretim için gerekli araç sertifikasyonlarını elde edebilmek amacıyla usulsüz testler yürüttüklerini kabul etmesinin ardından Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı Pazartesi günü Honda Motor'un Tokyo'daki genel merkezinde denetim yaptı.

Kyodo Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bakanlık denetimin ardından usulsüzlüğün tekrarını önlemeye yönelik idari ceza verilip verilmeyeceğine ve söz konusu araçların güvenlik ve çevre performans standartlarını karşılayıp karşılamadığını inceleyerek geri çağırmaya gerek olup olmadığına karar verecek.

Honda, 22 modelde araç testlerinin usulsüz şekilde yürütüldüğünü ve yanlış veri sunulduğunu açıklamıştı. Haberde mevcut modellerin hiçbirinin bu durumdan etkilenmediği belirtildi.

Beş otomobil üreticisinin, güvenlik testlerinin hükümet şartnamelerine uygun şekilde yürütülmediğini açıklamasından bir hafta sonra Toyota Motor, Yamaha Motor ve Suzuki Motor'un ardından Honda Motor da karayolu ulaştırma araçları yasası uyarınca denetime tabi tutulan dördüncü şirket oldu.

Haberde, beş otomobil üreticisi tarafından üretilen toplam 38 modelin usulsüzlüklerden etkilendiği belirtildi. Toyota, Mazda ve Yamaha Motor tarafından üretilen altı model ise şu anda piyasaya girmiş durumda. Bakanlık bu modellerin sevkiyatının durdurulması talimatı verdi.

Haberde, bakanlığın yakında Mazda Motor şirketinde de denetim başlatacağı ifade edildi.

Toyota grubu firmalarında 2022 ve sonrasında bir dizi benzer skandalın yaşanmasının ardından, Ulaştırma Bakanlığı'nın 85 otomobil üreticisi ve parça tedarikçisine sertifikasyonların doğru şekilde elde edilip edilmediğini soruşturma talimatı vermesi sonucu son usulsüzlükler ortaya çıktı.

Kaynak: Xinhua

Japonya, Honda, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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