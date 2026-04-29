Honda'nın Aliağa'daki motosiklet fabrikası faaliyete başladı

29.04.2026 13:40
Honda Türkiye'nin İzmir Aliağa'da yıllık 100 bin adet kapasiteli fabrikası açıldı. Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye'de motosiklet satışlarının 2024'te 1 milyon 350 bine ulaştığını ve pazar paylarının yüzde 25-30 olduğunu belirtti.

Honda Türkiye'nin İzmir Aliağa'da kurduğu yıllık 100 bin adet üretim kapasiteli fabrika faaliyete geçti. Açılışta konuşan Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye motosiklet pazarının Kovid-19 sonrası hızla büyüdüğünü, 2024'te 1 milyon 350 bin motosiklet satıldığını ve bu potansiyelin sürdürülebilir olduğunu ifade etti.

Kılıçer, motosikletin 'tehlikeli imajı' engelinin aşıldığını, Türkiye'nin genç nüfusu ve 7 milyonu aşan araç parkının pazarı desteklediğini söyledi. Honda'nın 13 yıldır en çok satan marka olduğunu ve her 100 motosikletten 25-30'unun Honda olduğunu belirten Kılıçer, gelecek dönemde lokalizasyon oranını artırarak müşteri taleplerine hızlı yanıt vermeyi hedeflediklerini ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
