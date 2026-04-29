Honda'nın Aliağa'daki motosiklet fabrikası faaliyete başladı

Honda Türkiye'nin İzmir Aliağa'da kurduğu yıllık 100 bin adet üretim kapasiteli fabrika faaliyete geçti. Açılışta konuşan Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye motosiklet pazarının Kovid-19 sonrası hızla büyüdüğünü, 2024'te 1 milyon 350 bin motosiklet satıldığını ve bu potansiyelin sürdürülebilir olduğunu ifade etti.

Kılıçer, motosikletin 'tehlikeli imajı' engelinin aşıldığını, Türkiye'nin genç nüfusu ve 7 milyonu aşan araç parkının pazarı desteklediğini söyledi. Honda'nın 13 yıldır en çok satan marka olduğunu ve her 100 motosikletten 25-30'unun Honda olduğunu belirten Kılıçer, gelecek dönemde lokalizasyon oranını artırarak müşteri taleplerine hızlı yanıt vermeyi hedeflediklerini ekledi.