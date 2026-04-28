Honda Türkiye, İzmir Aliağa'da Yeni Motosiklet Fabrikasını Açtı

Honda Türkiye, İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni motosiklet fabrikasını açtı. 100 bin metrekarelik alanın 45 bin metrekaresi kapalı olan tesiste yıllık 100 bin motosiklet üretilecek. Açılışta, tesisin bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacağı belirtildi.

Honda Motor Europe Başkanı Hans De Jaeger, yatırımın Türkiye'ye olan güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Honda Türkiye Başkanı Satoru Yamada ise tesisin topluma değer katmayı amaçladığını ifade etti.

Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, motosiklet pazarındaki büyümenin yatırımı hızlandırdığını belirtti. 2024'te motosiklet satışlarının otomobili geçmesi bekleniyor. Fabrikada ilk olarak PCX 125 cc scooter üretilecek.

Başlangıçta tek vardiya ile çalışacak tesiste, ikinci vardiya ile kapasitenin 150 bin ve ardından 200 bine çıkarılması hedefleniyor. İstihdamın 750-800 kişiye ulaşması planlanıyor. Honda'nın Türkiye pazar payı yüzde 25 seviyesinde.