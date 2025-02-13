Honda ve Nissan Birleşme Görüşmelerini Sonlandırdı

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TOKYO, 13 Şubat (Xinhua) -- Honda Motor ve Nissan Motor şirketleri olası bir birleşmeye ilişkin görüşmeleri bitirme kararı alarak dünyanın en büyük otomotiv gruplarından birini oluşturmaya yönelik yeniden yapılanma girişimine son verdi.

Japon devletine ait NHK kanalı, her iki şirketin de perşembe günü yönetim kurulu toplantıları düzenleyerek Aralık 2024'te imzalanan temel anlaşmayı geri çekme ve birleşme görüşmelerini resmen sona erdirme kararı aldığını bildirdi.

İki şirket, ayrı ayrı yaptıkları açıklamada ileri dönemde stratejik ortaklık bildirisi çerçevesinde işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.

İki şirket başlangıçta her iki markayı da denetleyecek bir holding şirketi kurmaya odaklanmıştı. Ancak Honda'nın Nissan'a kendisinin yan kuruluşu olmasını önermesi, Nissan'ın da buna şiddetle karşı çıkması üzerine gerilimin artması nedeniyle ortaklık yapısı konusunda görüşmeler tıkanmıştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Honda, Nissan'ı yeniden yapılanma çalışmalarını hızlandırmaya zorluyordu. Kasım 2024'te Nissan, Nisan- Eylül döneminde net karında yüzde 90'dan fazla düşüş bildirdikten sonra dünya çapında 9.000 kişiyi işten çıkarmayı ve küresel üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı planladığını açıklamıştı.