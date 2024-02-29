Honduras'ta Otobüs Kazasında 17 Kişi Hayatını Kaybetti

TEGUCİGALPA, 29 Şubat (Xinhua) -- Honduras'ın batısındaki Copan bölgesinde yer alan San Juan de Opoa belediyesinde Çarşamba günü iki otobüsün çarpışması sonucu en az 17 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Silahlı kuvvetlerin X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Askerler ve itfaiyeciler bu acil durumla ilgilenmek ve kazadan etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamak için yoğun bir çalışma içinde" ifadesi kullanıldı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, otobüslerden biri ABD'ye giden göçmenleri bıraktıktan sonra Ocotepeque bölgesindeki Agua Caliente kasabasından dönüyor, diğeri ise Lempira-Santa Rosa güzergahında ilerliyordu.
Göçmenleri bırakan otobüsün şoförü, "Otobüsü ben kullanmıyordum, yardımcı şoföre devretmiştim. Frene bastığında lastikler patladı" dedi.
Bazı yolcuların ifadesine göre, otobüslerden biri o kadar hızlıydı ki yolcular arasında "korku" baş göstermişti.
Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Castro, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyorum. Bu zor zamanda her türlü desteğin sağlanması için ilgili ekip ve kurumlara talimat verdim" dedi.
Savunma Bakanı Jose Manuel Zelaya ise yaralıları taşıyacak bir Hava Kuvvetleri helikopteri de dahil olmak üzere tüm kurtarma kurumlarının olay yerinde olduğunu söyledi.
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