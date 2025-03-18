Honduras'ta Uçak Kazası: 6 Ölü

MEKSİKO, 18 Mart (Xinhua) -- Honduras'ın kuzeyindeki Roatan Adası'ndan havalanan küçük bir uçak kontrolünü kaybederek düştü. Kazada en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Honduras Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Octavio Pineda, pazartesi günü düşen uçakta 15'i yolcu, 3'ü mürettebat olmak üzere toplam 18 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Ulusal 911 Acil Durum Sistemi Başkanlık Komiseri Miroslava Cerpas, Xinhua'ya yaptığı açıklamada uçağın kalkış sırasında güç kaybederek denize düştüğünü belirtti.

Lanhsa şirketine ait uçak Roatan'daki Juan Manuel Galvez Uluslararası Havalimanı'ndan La Ceiba kentine gidiyordu.