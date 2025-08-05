Hong Kong'da Siyah Alarm: Şiddetli Yağışlar ve Sel

Hong Kong'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilerken fırtına riski nedeniyle en yüksek alarm düzeyi olan "siyah alarm" verildi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışlar sonucu pek çok bölgede sel baskınları meydana geldi.

Muson yağmurlarının Hong Kong'u etkisi altına aldığını bildiren yetkililer, şiddetli fırtına riski nedeniyle en yüksek alarm seviyesi olan "siyah alarm"ı verdi.

Yetkililer, alarmın geçerli olduğu gün boyunca tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bir hastaneyi sel bastığını aktaran yetkililer, birçok bölgede de heyelan vakaları raporlandığını kaydetti.

Yetkililer, bazı yolların seller nedeniyle trafiğe kapandığını, 101 uçak seferinin ertelendiğini belirtti.

Vatandaşlara, şiddetli yağışlar geçene kadar güvenli alanlara sığınma çağrısı yapan yetkililer, yaşlılara ve kronik hastalara çamur veya kirli sudan bulaşan melioidoz hastalığına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.