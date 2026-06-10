Hong Kong'da Yangın Davası: 9 Sanık Suçlandı - Son Dakika
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Hong Kong'da Yangın Davası: 9 Sanık Suçlandı

10.06.2026 13:52
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Hong Kong'da 168 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 7 kişi ve 2 şirket suçlandı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde geçen yıl 168 kişinin hayatını kaybettiği Wang Fuk Sitesi'nde çıkan yangındaki sorumlulukları nedeniyle 7 kişi ve 2 şirketin suçlandığı bildirildi.

Hong Kong yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) ve polisin yürüttüğü ortak soruşturma sonucunda, 7 kişi ve 2 şirket hakkında aralarında taksirle ölüme sebebiyet vermek, dolandırıcılık, kara para aklama, vergi kaçırma ve adaleti yanıltmaya teşebbüsün bulunduğu 25 suçu içeren iddianame hazırlandı.

İddianamede, Wong Hap-yin, Hau Wa-kin, Ho Kin-yip, Ng Yeuk, Hung Kwok-wai, Chung So-fan ve Lin Min adlı şahısların yanı sıra yangının çıktığı sitedeki tadilat projesini yürüten Power Architects ve Prestige Construction & Engineering adlı firmaların suçlandığı kaydedildi.

Aralarında 2 şirketin müdürleri ve bir denetçinin de olduğu şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. Haklarındaki suçlamaları anladıklarını beyan eden şüpheliler, bu suçlardan yargılanacak.

Tai Po yangını

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım 2025'te öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler, file kaplama ve izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

168 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

ICAC da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 13 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hong Kong'da Yangın Davası: 9 Sanık Suçlandı - Son Dakika

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