Hong Kong Mahkemesi 'Glory to Hong Kong' Şarkısının Yasaklanmasına Karar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hong Kong Mahkemesi 'Glory to Hong Kong' Şarkısının Yasaklanmasına Karar Verdi

Hong Kong Mahkemesi \'Glory to Hong Kong\' Şarkısının Yasaklanmasına Karar Verdi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mahkeme, 2019'daki hükümet karşıtı protestolarda kullanılan 'Glory to Hong Kong' şarkısının yasaklanmasına karar verdi. Bölge Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin, Hong Kong hükümetinin şarkının yasaklanmasına dair talebini reddettiği kararı bozdu. Mahkeme, şarkının icra edilmesini, yayımlanmasını, basılmasını, satışa sunulmasını, dağıtılmasını, çalınmasını ve yeniden üretilmesini yasakladı.

08.05.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mahkeme, 2019'daki hükümet karşıtı protestolarda kullanılan "Glory to Hong Kong" şarkısının yasaklanmasına karar verdi.

Bölge Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin, Hong Kong hükümetinin şarkının yasaklanmasına dair talebini reddettiği kararı bozdu.

Mahkemenin 3 yargıcı, kararın gerekçesinde, şarkıyı tamamen yasaklamadıklarını ancak Adalet Bakanlığının başvurusunda yer alan suç teşkil eden eylemler kapsamında "icra edilmesini, yayımlanmasını, basılmasını, satışa sunulmasını, dağıtılmasını, çalınmasını ve yeniden üretilmesini" yasakladıklarını belirtti.

Yargıçlar, gerekçede ayrıca akademik ve gazetecilik amaçlı kullanımların yasağa istisna teşkil edeceğini vurguladı.

Hong Kong hükümeti, "bölgenin bağımsızlığını teşvik ettiği" ve "dinleyenlerde Hong Kong'un Çin'den ayrı bir ülke olduğu izlenimi yarattığı" gerekçesiyle "Glory to Hong Kong" şarkısının yasaklanması talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

İlk derece mahkemesi, şarkının Hong Kong'da yayımlanmasının ve dağıtılmasının halihazırda yasak olduğunu ancak topyekun yasaklanmasına ve uluslararası yayın platformlarında dinlenmesinin suç sayılmasına gerek olmadığına hükmederek talebi reddetmişti.

Adalet Bakanlığı, kararı temyize mahkemesine götürmüş, 2019'daki hükümet karşıtı protestolarda bağımsızlık yanlıları tarafından kullanılan şarkının, ulusal güvenlik çıkarları gerekçesiyle yasaklanmasını talep etmişti.

Ulusal marşla karıştırılıyordu

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki demokrasi yanlısı protestolarda kullanılan şarkı, birkaç uluslararası spor etkinliğinde yanlışlıkla Çin'in ulusal marşı yerine çalınmıştı.

Hong Kong hükümeti, Google'da Hong Kong şehrinin marşı aratıldığında "Glory to Hong Kong" şarkısı yerine Çin'in ulusal marşının ilk arama sonucu olarak gösterilmesini talep etmişti.

Kaynak: AA

Hong Kong, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Kong Mahkemesi 'Glory to Hong Kong' Şarkısının Yasaklanmasına Karar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:44 Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:46:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hong Kong Mahkemesi 'Glory to Hong Kong' Şarkısının Yasaklanmasına Karar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement