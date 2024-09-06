Hopa'da Heyelan: Tırlar Hasar Gördü

Artvin'in Hopa ilçesinde kara yolu güzergahında meydana gelen heyelanda park halindeki 2 tır hasar gördü.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Esenkıyı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları, yol kenarındaki tırlara çarptı.
İçinde kimsenin bulunmadığı 2 araçta hasar oluştu. Olay üzerine bölgedeki diğer tırlar, güvenli bölgeye çekildi.
Heyelan nedeniyle bir bölümü kapanan güzergahta ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları personeli kaya parçaları ve zarar gören araçların kaldırılması için çalışma yürütüyor.
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