Artvin'in Hopa ilçesinde Dünya Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere balık ekmek ikram edildi.

Hopa Kaymakamlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Hopa Yoldere Köyü Cumhuriyet Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Öğrencilere, Türkiye'deki balık üretimi ve tüketimi ile balık türleri konularında bilgi verildi.

Kaymakam Uğur Karakaya, çeşitli zorluklara göğüs gererek Karadeniz'de rızkını arayan balıkçıların Dünya Balıkçılık Günü'nü kutladı.

Hopa'da kayıtlı ve ruhsatlı 160 balıkçının bulunduğunu aktaran Karakaya, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş ise Artvin'in balık yetiştiriciliği ve avcılığında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliğinden Kırşehir Valiliğine atanan Turan Ergün ve protokol üyelerince hazırlanan balık ekmekler öğrencilere ikram edildi.