Hopa'da meydana gelen heyelan anlatıldı - Son Dakika
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Hopa'da meydana gelen heyelan anlatıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşanan heyelanın ardından bölgede can ve mal kaybı olmaması sevindirici bir durum olarak değerlendirildi. Heyelan anında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

27.06.2024 15:56
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Hopa'da korkutan heyelanı anlattı, " İnşallah daha kötüleri olmaz" diye dua etti

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelan yürekleri ağza getirdi. Yaşanan heyelan cep telefonu kamerasına yansırken, şans eseri can ve mal kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortahopa Mahallesi Sahil Caddesi'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları önüne ne kattıysa alıp götürdü. Ağaçlar devrildi, tonlarca hafriyat caddeye döküldü. Heyelan anında şans eseri can ve mal kaybı yaşanmazken, görüntüler çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hopa'da ikamet eden ve heyelanın olduğu bölgenin yan parselinde yaşayan Talip Sucu, yaşananları anlattı. Sabah saatlerinde sese uyandıklarını belirten Sucu, "Tedirgin oluyoruz. Can kaybı ve herhangi bir mala zarar yok. İnşallah daha kötüleri olmaz" dedi.

Kaynak: İHA

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