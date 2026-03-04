Hopa'da TIR Parkında Yangın - Son Dakika
Hopa'da TIR Parkında Yangın

Hopa\'da TIR Parkında Yangın
04.03.2026 11:15
Hopa'daki TIR parkında çıkan yangında 2 TIR kullanılamaz hale geldi. İnceleme başlatıldı.

ARTVİN'in Hopa ilçesindeki TIR parkında yangın çıkan 2 TIR, kullanılamaz hale geldi.

Hopa ilçesindeki TIR parkında bulunan 2 TIR'da, gece saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki aracı da kapladı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, 2 TIR tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnceleme, İtfaiye, Artvin, Güncel, Hopa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hopa'da TIR Parkında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
