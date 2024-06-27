Hopa'da yaşanan heyelan anı kamerada - Son Dakika
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Hopa'da yaşanan heyelan anı kamerada

Artvin'in Hopa ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelan anı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Heyelanda can kaybı ve yaralanma olmazken, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

27.06.2024 17:53
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Hopa'da heyelan anı kamerada

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış heyelanlara neden oldu. Heyelan anı ise vatandaşlar tarafında cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Artvin ve ilçelerinde dün etkili olan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hava akşam saatlerinde normale dönerken Hopa içesinde yağmur sonrası yumuşayan toprak heyelana neden oldu. Ortahopa mahallesi, Sahil Caddesinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları caddeye düştü. Heyelanda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Heyelan anı ise cevrede bulunanlar tarafında saniye saniye cep telefonu kayıt edildi.

Kaynak: İHA

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