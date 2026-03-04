Horasan\'da Pamuk Yüklü TIR Yangını

ERZURUM'un Horasan ilçesinde yangın çıkan pamuk yüklü TIR'ın dorsesi, kullanılamaz hale geldi.
Gürcistan'dan Mardin'e pamuk taşıyan Şekip Çakmak'ın kullandığı TIR, Erzurum'un Horasan ilçesine 15 kilometre mesafede dorsesinden alev aldı. Durum fark eden sürücü, TIR'ı sağa çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. TIR'ın dorsesinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
