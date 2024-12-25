Horgos Limanı'ndan 8.541 Yük Treni Geçti

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HORGOS, 25 Aralık (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Horgos kentindeki Horgos demiryolu limanının yük aktarma sahası görülüyor, 25 Aralık 2024.

Horgos Limanı Demiryolu Bürosu'nun istatistiklerine göre, Xinjiang'daki önemli bir demiryolu merkezi olan Horgos Limanı, bu yıl 24 Aralık itibarıyla 8.541 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi. (Fotoğraf: Chen Shuo/Xinhua)