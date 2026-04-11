Hormonal Dengesizlikler Cilt Sağlığını Etkiliyor: Uzman Uyarıyor

11.04.2026 14:00
Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aygül Talibova, hormon dengesizliklerinin akne, kuruluk ve erken yaşlanma gibi cilt sorunlarına yol açabileceğini belirterek, yaşam tarzı değişiklikleriyle dengenin sağlanabileceğini vurguladı.

Hormonlar, metabolizma, bağışıklık sistemi, ruh hali ve cilt sağlığı dahil vücuttaki birçok süreci yönetiyor, bu nedenle hormon dengesinin düzenli olması sağlık açısından önem taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Aygül Talibova, hormonal dengesizliklerin tiroid hastalıkları, insülin direnci, polikistik over sendromu ve menopoz gibi durumlarla ilişkili olabileceğini, ayrıca yoğun stres, düzensiz uyku, sağlıksız beslenme ve çevresel faktörlerin de hormon dengesini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Hormonal değişimlerin cilt üzerinde gözle görülür etkiler yarattığını belirten Talibova, ergenlik döneminde başlayan akne problemlerinin yetişkinlikte de hormonal nedenlerle devam edebileceğini, ayrıca ciltte yağlanma artışı, saç dökülmesi ve hassasiyet gibi sorunlara neden olabileceğini aktardı. Ciltte görülen birçok sorunun kaynağının hormonal olabileceğini vurgulayarak, yalnızca yüzeysel tedaviler değil, altta yatan nedenlere yönelik yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Hormonal sağlığın korunmasında yaşam tarzı değişikliklerinin büyük önem taşıdığını belirten Talibova, dengeli beslenme, işlenmiş gıdalardan uzak durma, yeterli su tüketimi, düzenli fiziksel aktivite, meditasyon, nefes egzersizleri, kaliteli uyku, ekran süresinin azaltılması ve doğal ışıkla temasın hormonal ritmin korunmasına destek olduğunu ifade etti. Hormonal dengenin sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olduğunu, günlük yaşamda yapılacak küçük değişikliklerin uzun vadede büyük sağlık faydaları sağlayabileceğini ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dermatoloji, Yaşlanma, Güncel, Akne, Son Dakika

