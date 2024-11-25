Horoz Dövüştüren 3 Şüpheliye Cezalı Operasyon

Aksaray'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye 40 bin 923 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan dövüştürdüğü ve kumar oynattığı iddiası üzerine 3 şüpheliyi takibe aldı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekip, 2 Hint horozuna el koydu.
Gözaltına alınan 3 şüpheliye horoz dövüştürmek ve kumar oynamaktan 40 bin 923 lira adli para cezası uygulandı .
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