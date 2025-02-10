Görenleri gülümseten anlar! Horoz sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı

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Elazığ Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerine sayaç okumak için gelen görevli, horozun beklenmedik saldırısına uğradı. Horoz, görevlinin peşini bırakmayarak onu kovalamaya başladı.

METRELERCE KOVALADI

Görevli, horozun hücumu karşısında kaçmaya çalışırken, horozun hızla peşinden gitmesi dikkat çekti. Sonunda, görevli anayolun karşısına geçerek kendini kurtarmayı başardı.

GÖRÜNTÜLER GÜLDÜRDÜ

Görenleri gülümseten bu ilginç anlar, güvenlik kameralarına yansıdı ve kısa süre içinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.