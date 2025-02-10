Elazığ Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerine sayaç okumak için gelen görevli, horozun beklenmedik saldırısına uğradı. Horoz, görevlinin peşini bırakmayarak onu kovalamaya başladı.
Görevli, horozun hücumu karşısında kaçmaya çalışırken, horozun hızla peşinden gitmesi dikkat çekti. Sonunda, görevli anayolun karşısına geçerek kendini kurtarmayı başardı.
Görenleri gülümseten bu ilginç anlar, güvenlik kameralarına yansıdı ve kısa süre içinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Güncel › Görenleri gülümseten anlar! Horoz sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)