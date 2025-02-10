Görenleri gülümseten anlar! Horoz sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı - Son Dakika
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Görenleri gülümseten anlar! Horoz sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı

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Elazığ'da sayaç okumaya gelen bir görevli, horozun saldırısına uğradı. Görevlinin uzun süre kaçması ve horozun peşini bırakmayışı, güvenlik kameralarına yansıdı.

10.02.2025 14:18
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Elazığ Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerine sayaç okumak için gelen görevli, horozun beklenmedik saldırısına uğradı. Horoz, görevlinin peşini bırakmayarak onu kovalamaya başladı.

METRELERCE KOVALADI

Görevli, horozun hücumu karşısında kaçmaya çalışırken, horozun hızla peşinden gitmesi dikkat çekti. Sonunda, görevli anayolun karşısına geçerek kendini kurtarmayı başardı.

Ülkenin horozu bile gergin! Sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı

GÖRÜNTÜLER GÜLDÜRDÜ

Görenleri gülümseten bu ilginç anlar, güvenlik kameralarına yansıdı ve kısa süre içinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ülkenin horozu bile gergin! Sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı
Ülkenin horozu bile gergin! Sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı
Görenleri gülümseten anlar! Horoz sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Görenleri gülümseten anlar! Horoz sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Veysi Karaman:
    evde kaçak var kesin :))) 19 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    araba carpsa suclu sofor bıde 50 sene yer 8 1 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Elazığ akla gelince ilk tımarhane sonra yaramaz insanlar gelir akla demek horoz da bunlar gibi işe yaramaz 2 3 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    horoz bile kabul etmiyor fazla diye 2 0 Yanıtla
  • Alp Eren:
    yapma böyle şeyler şimdi birileri çıkıp horozları uyutalım derler 1 0 Yanıtla
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