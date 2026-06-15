Hortlak Kızın Hikayesi 25 Haziran'da! - Son Dakika
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Hortlak Kızın Hikayesi 25 Haziran'da!

15.06.2026 15:24
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Türkiye-İngiltere ortak yapımı oyun, 25 Haziran'da İstanbul'da sahnelenecek. Genç bir kızın öteki dünyadaki yolculuğu.

Türkiye ile İngiltere ortak yapımı "Hortlak Kızın Hikayesi" oyunu, 25 Haziran'da DasDas Açık Sahne'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Yazar Derem Çıray'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Işık Kaya'nın üstlendiği oyun, Londra'daki Collective Theatre'da 19 Haziran'da yapılacak ön gösterimin ardından ilk kez İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Tek perde ve 60 dakika olarak sahnelenecek yapım, 16 yaş üzeri izleyicilere yönelik olarak 25 Haziran saat 19.00'da matine, 21.00'de ise suare temsiliyle izlenebilecek.

Genç oyuncu Iraz Akçam'ın tek kişilik performansıyla sahneye taşınan eser, kuşaklar boyunca susturulan, dışlanan ve öteki ilan edilen kadınların hikayelerini fantastik bir anlatı üzerinden ele alıyor.

Oyun, ölüm sebebini bilmediği için öteki dünyaya kabul edilmeyen 17 yaşındaki Cazu'nun, bir hortlak olarak yaşayanların arasına dönmesiyle başlayan sıra dışı yolculuğunu konu alıyor. Kendi ölümünün izini sürmeye çalışan genç kız, dostluklar, ihanetler ve sırlarla örülü bir dünyanın kapılarını aralarken, aynı zamanda kendi hikayesini yeniden yazmaya başlıyor.

Oyunda yer alan karakterler farklı sanatçılar tarafından seslendirilirken, yapım için özel bestelenen müzikler ve özgün ses tasarımı da performansın önemli unsurları arasında yer alıyor.

Deneysel anlatım dili, fiziksel performans ögeleri ve kara mizahı bir araya getiren eser, disiplinlerarası bir sahne deneyimi sunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hortlak Kızın Hikayesi 25 Haziran'da! - Son Dakika

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