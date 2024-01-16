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HPV Aşısı ile Rahim Ağzı Kanseri Yüzde 90 Önlenebilir - Son Dakika
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HPV Aşısı ile Rahim Ağzı Kanseri Yüzde 90 Önlenebilir

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşen Yavru, rahim ağzı kanserinden korunmak için HPV aşısının önemini vurgulayarak, aşılamayla bu tür kanserlerin yüzde 90'ının önlenebildiğini söyledi. Kadınları tehdit eden rahim ağzı kanserinin önlenebilir ve erken tanı konulduğunda tedavi edilebilir bir tür olduğunu belirten Yavru, HPV aşısı ve HPV tarama programının bu kanserden korunmak için önemli veriler olduğunu ifade etti. TJOD İstanbul Şubesi Onkoloji Grubu Sorumlusu Dr. Samet Topuz da rahim ağzı kanserinin etkili önlemler alınırsa yüzde yüz önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, HPV aşılarının genç kızlara yapılmaması gerektiği iddialarının bilimsel verilere dayanmadığını belirtti.

HPV Aşısı ile Rahim Ağzı Kanseri Yüzde 90 Önlenebilir
16.01.2024 - 15:53,
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İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşen Yavru, rahim ağzı kanserinden korunmak için HPV aşısının önemini vurgulayarak, aşılamayla bu tür kanserlerin yüzde 90'ının önlenebildiğini söyledi.

İstanbul Tabip Odası ile Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) İstanbul Şubesi'nce düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. Ayşen Yavru, kadınları tehdit eden rahim ağzı kanserinin önlenebilir ve erken tanı konulduğunda tedavi edilebilir bir tür olduğunu anlattı.

100'den fazla tipi olan HPV virüsünün en az 14 tanesinin yüksek risk taşıdığını belirten Yavru, "Her yıl yaklaşık 14 milyon kişinin bu virüsle enfekte olduğu tahmin ediliyor. Bir insanın ömrü boyunca yüzde 80 olasılıkla bu virüsle karşılaştığı düşünülüyor. Bu virüse bağlı oluşan rahim ağzı kanseri hala dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanserler arasında dördüncü sırada. Bu kansere bağlı ölümlerin yüzde 90'ı da düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor. Bu kanserden korunmak için elimizde iki önemli veri bulunuyor. HPV aşısı ve HPV tarama programı. HPV aşılamasıyla rahim ağzı kanserlerinin yüzde 90'ı önlenebilmektedir." bilgisini verdi.

"Bilimsel veriye dayanmaksızın söylenen iddialara itibar etmeyin"

TJOD İstanbul Şubesi Onkoloji Grubu Sorumlusu Dr. Samet Topuz da rahim ağzı kanserinin etkili önlemler alınırsa yüzde yüz önlenebilir bir hastalık olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Rahim ağzı kanseri nedeniyle Türkiye'de her gün iki kadın, dünyada her iki dakikada 1 kadın ne yazık ki hayatını kaybetmekte. Rahim ağzı kanserine karşı en etkili yöntem olan aşılar 2006'dan bu yana kullanılmakta. 2006'dan beri yaklaşık 600 milyon aşının yapıldığı varsayılıyor. Aşılar yüzde 90 oranında koruyuculuğa sahip.

Ancak son zamanlarda konuyla ilgili hiçbir bilimsel çalışması olmayan bir meslektaşımız HPV aşılarının genç kızlara kesinlikle yapılmaması gerektiğini, felce sebep olduğunu, bağırsak sistemini altüst ettiğini iddia etti. Yapılan yüzlerce çalışmada aşının bu tür yan etkilere sahip olmadığı ortaya konmuştur. Tüm aşılar gibi bu aşıda da yan etkiler elbette vardır. Aşının yapıldığı yerde kızarıklık, ısı artışı gibi küçük yan etkiler var. Sonuç olarak halkımıza, rahim ağzı kanseri gibi çok önemli bir problemin çözümünde temel nokta olan HPV aşılarıyla ilgili hiçbir bilimsel veriye dayanmaksızın söylenen iddialara itibar etmemesini söylüyoruz."

Kaynak: AA
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İstanbul Tabip Odası, İstanbul, HPV, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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