HRW, AfB'den Etiyopya ile TPLF arasındaki gerilim için harekete geçmesini istedi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Afrika Birliğinden (AfB), Etiyopya federal hükümeti ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında artan gerilimin yeniden geniş çaplı çatışmaya dönüşmesini önlemek için harekete geçmesini istedi.

HRW'nin 9 Eylül'de yayımladığı açıklamada, örgütün Afrika Savunuculuk Direktörü Allan Ngari'nin değerlendirmelerine yer verildi.

Ngari, Etiyopya'nın kuzeyindeki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek, "Afrika Birliği, tırmanan gerilim kontrolden çıkmadan harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda HRW, AfB'nin federal hükümet ve TPLF ile temaslarını artırmasını ve mevcut arabuluculuk mekanizmasının güçlendirilmesinin gerekip gerekmediğini değerlendirmesini talep etti.

Pretoria Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar

Etiyopya federal hükümeti ile TPLF, Kasım 2022'de AfB arabuluculuğunda Pretoria Çatışmaların Durdurulması Anlaşması'nı imzalamıştı.

HRW, tartışmalı bölgelerin statüsü, silahsızlanma ve yerinden edilenlerin güvenli dönüşüne ilişkin anlaşmazlıkların, anlaşmanın uygulanmasını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Açıklamada, tarafların birbirlerini yeniden askeri hazırlık yapmakla suçladığı ve ağustosta Sudan sınırı yakınında topçu atışları ile insansız hava araçlarının kullanıldığı çatışmalar yaşandığına ilişkin haberlerin bulunduğu aktarıldı.

HRW ayrıca Tigray'ın batısında Tigraylılara yönelik ihlallerin sürdüğünü ve TPLF'nin çocuklar dahil sivilleri zorla silah altına aldığını ileri sürdü.

Açıklamada, AfB Barış ve Güvenlik Konseyinin geçen ay erken uyarı ile önleyici müdahale arasındaki boşluğun giderilmesini amaçlayan yeni bir model kabul ettiği hatırlatılarak, Pretoria Anlaşması'na uyum konusunda kamuoyuna açık raporlama yapılması istendi.