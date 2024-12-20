HRW'den Soykırım İddiası - Son Dakika
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HRW'den Soykırım İddiası

HRW, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin suya erişimini kasıtlı olarak engelleyerek soykırım yaptığını bildirdi.

20.12.2024 16:17
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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivillerin yeterli suya erişimini kasıtlı engelleyerek "soykırım" yaptığını bildirdi.

HRW, "Yok Etme ve Soykırım Eylemleri: İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri Kasıtlı Olarak Sudan Mahrum Bırakması" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, İsrailli yetkililerin, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinli sivillerin yeterli suya erişimini kasıtlı engelleyerek "yok etme ve soykırım suçu" işlediği vurgulandı.

Gazze'deki yetkililer, kanalizasyon ve sağlık çalışanlarıyla yapılan görüşmelerin yer aldığı raporda, Ekim 2023 ila Eylül 2024'teki uydu görüntüleri ve veriler kullanıldı.

179 sayfalık raporda, İsrail güçlerinin, Gazze'deki önemli su, su arıtma ve hijyen (WASH) tesislerine kasıtlı zarar verdiği belirtildi.

Raporda, Gazze'deki nüfusun, hayatta kalmak için gereken asgari su miktarına erişemediği, bunun binlerce insanın susuzluk ve hastalık nedeniyle ölmesine neden olduğu ifade edildi.

İsrailli yetkililerinin, Gazze'ye boru hattıyla su teminini durdurduğu, daha sonra da sınırlandırdığı aktarılan raporda, elektrik kesintilerinin yanı sıra yakıt kısıtlamalarıyla Gazze'nin su ve sanitasyon altyapısının işlevsiz hale getirildiği kaydedildi. Raporda, İsrail'in, su ve sanitasyon altyapısı ile su onarım malzemelerini kasten tahrip ettiği bildirildi.

Raporda, bulguların ve İsrailli yetkililerin "Filistinlileri yok etme niyeti taşıdığı belli olan açıklamalarının", bu ülkenin soykırım yaptığına dair kanıt olabileceği de belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen HRW İcra Direktörü Tirana Hassan, "Su, insan hayatı için vazgeçilmezdir ancak bir yılı aşkın süredir İsrail hükümeti, Gazze'deki Filistinlilere hayatta kalmak için gerekli asgari miktarı kasıtlı olarak sağlamıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Filistinli sivillerin suya erişimini engellemesini "yok etme ve soykırım suçu" olarak nitelendiren Hassan, "Bu sadece bir ihmal değil, susuzluk ve hastalık nedeniyle binlerce kişinin ölümüne neden olan hesaplanmış bir yoksunluk politikasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, İsrail'in Gazze'ye suyun ve insani yardımın sürekli akışını sağladığını iddia etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 206 Filistinli öldü, 107 bin 512 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HRW'den Soykırım İddiası - Son Dakika

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