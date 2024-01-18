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HSK, Yargıtay Üyeliğine 4 Yeni İsim Seçti - Son Dakika
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HSK, Yargıtay Üyeliğine 4 Yeni İsim Seçti

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), Yargıtay üyeliğine seçilen 4 yeni isim Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Yargıtay üyeliğine seçildi.

HSK, Yargıtay Üyeliğine 4 Yeni İsim Seçti
18.01.2024 - 01:31,
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HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), Yargıtay üyeliğine seçilen 4 yeni isim Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK'nın Yargıtay üyeliğine seçimiyle ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Kaynak: DHA
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