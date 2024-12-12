HTŞ Lideri Yeni Anayasa İçin Görüşmeler Yapıyor

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(ANKARA) - HTŞ terör örgütü lideri Ebu Muhammed el-Colani, yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşme yaptıklarını bildirdi.

HTŞ lideri Muhammed Colani, Suriye'deki sürece ilişkin NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Yeni Anayasa için diğer gruplarla görüşmeler yaptıklarını açıklayan Colani, Esad'ın yargılanması konusunda Sednaya Hapishanesi'nde delil topladıklarını kaydetti.

Colani, Sednaya Hapishanesi'ni gelecekte müze haline getireceklerini de ifade etti. Colani ayrıca Türkiye'nin yetkili bir konumda olduğunu gördüğünü belirtti.