HUANGGANG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Huanggang kentini pazartesi günü vuran hortum, Huanggang Normal Üniversitesi'nin çok sayıda binasında hasara yol açtı. Üniversite yönetimi, afetin ardından acil durum müdahale çalışmalarını başlattı.
Öğrenciler, Salı günü itibarıyla kampüsten gruplar halinde tahliye edilmeye başlandı. Üniversitede tahliye, geçici yerleştirme ve onarım çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Huanggang'da Hortum: Üniversite Hasar Gördü - Son Dakika
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