Huawei Açık Kaynak CANN Yazılımını Tanıttı

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, Ascend çip yazılım ekosisteminin tamamen açık kaynaklı sürümünü tanıttı. Şirket, bu adımla kullanıcıları yazılımın sunduğu derin potansiyeli keşfetme ve bağımsız olarak özelleştirilmiş geliştirmeler yapabilme konusunda desteklemeyi hedefliyor.

CANN (Sinir Ağları Hesap Mimarisi) olarak bilinen yazılım, üst düzey yapay zeka eğitim çerçeveleri ile Ascend çipleri arasında köprü görevi görerek, kullanıcıların çip düzeyindeki karmaşıklıklarla uğraşmadan bilgi işlem gücüne erişmesini sağlıyor.

Duyuru, salı günü Beijing'de düzenlenen Ascend Bilişim Sektörü Zirvesi'nde yapıldı. Önde gelen yapay zeka işletmelerinin, üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve Huawei ortaklarının temsilcileri, CANN açık kaynak ekosistemini geliştirmek için girişim başlattı. Bu girişim, sektörün güçlü yönlerini bir araya getirmeyi, yapay zekanın sınırlarını keşfetmeyi ve gelişen bir çip ekosistemi inşa etmeyi amaçlıyor.

Huawei'nin dönüşümlü başkanı olan Xu Zhijun, hesaplama gücünün şirketin yapay zeka stratejisinin merkezinde yer almaya devam ettiğini söyledi.

Hemen hemen her büyük hesaplama gücü kartı şirketinin benzer yazılımları olmasına rağmen Huawei'nin CANN sistemi, ABD'li çip üreticisi Nvidia tarafından yaklaşık yirmi yıl boyunca geliştirilen kapalı kaynaklı CUDA ekosisteminin aksine açık kaynaklı yapısıyla farklı bir yol izliyor.

Huawei, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, 7 yıllık geliştirme sürecinin ardından CANN sisteminin hesaplama optimizasyonu, iletişim verimliliği ve bellek yönetiminde önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirtti. CANN artık tüm yapay zeka modeli eğitim ve dağıtım süreci boyunca hesaplama gücü desteği sağlayabiliyor.

CANN sisteminin piyasaya sürülmesi, Huawei'nin kendi geliştirdiği teknolojileri kamuoyuyla paylaşma konusunda attığı son adımı teşkil ediyor. Şirket, HarmonyOS işletim sistemi ile MindSpore yapay zeka çerçevesini zaten açık kaynaklı hale getirmişti.