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Huawei'nin 2023 Satış Geliri 700 Milyar Yuanı Aşacak - Son Dakika
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Huawei'nin 2023 Satış Geliri 700 Milyar Yuanı Aşacak

Çinli teknoloji devi Huawei'nin 2023 satış gelirinin 700 milyar yuanın üzerine çıkması bekleniyor. Şirketin bilgi ve iletişim altyapısı alanındaki çalışmaları sürerken, terminal kolunda beklentiler aşıldı ve dijital güç ve bulut işlerinde güçlü büyüme kaydedildi.

Huawei\'nin 2023 Satış Geliri 700 Milyar Yuanı Aşacak
30.12.2023 - 10:28,
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde Huawei mağazasının önünden geçen insanlar, 11 Eylül 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

SHENZHEN, 30 Aralık (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei'nin 2023 satış gelirinin 700 milyar yuanın (yaklaşık 98,83 milyar ABD doları) üzerine çıkması bekleniyor. Huawei tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, şirketin işleyişi genel olarak normale döndü.

Açıklamaya göre, 2023 yılında şirketin bilgi ve iletişim altyapısı alanındaki çalışmaları sağlam şekilde sürerken, terminal kolunda beklentiler aşıldı, dijital güç ve bulut işlerinde güçlü büyüme kaydedildi ve akıllı otomotiv çözümlerinin rekabet gücü önemli ölçüde arttı.

Huawei'nin Dönem Başkanı Hu Houkun, "Zorlu çabalar sonucu ayakta kaldık ve büyümeyi teşvik ettik, ancak zorluklar ciddiyetini koruyor. Dış değişikliklerden bağımsız olarak Huawei, müşterilerimize sürekli olarak yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunarken, stratejik kararlılığını koruyacak, endüstri portföyü, teknolojik inovasyon ve karmaşık donanım ve yazılım platformlarındaki kapsamlı avantajlarından tam olarak yararlanacak" dedi.

Huawei, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artışla 642,3 milyar yuan satış gelirine ulaşmıştı. Şirket, 2023 yılının ilk yarısında ise yüzde 15 net kar marjı ile 310,9 milyar yuan satış geliri elde etti.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Huawei, Eylül, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Huawei'nin 2023 Satış Geliri 700 Milyar Yuanı Aşacak - Son Dakika
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