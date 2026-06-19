Huckabee'den Fransa'ya Tepki

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ülkesinin İran ile mutabakatına rağmen, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını savunarak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ateşkes çağrısına tepki gösterdi.

Huckabee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese uyması için ABD'nin baskı yapması gerektiğini belirten Barrot'un çağrısına cevap verdi.

ABD'li Büyükelçi, "Fransa Dışişleri Bakanı, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi. Fransa tüm bilgilerini Hizbullah'tan mı alıyor? Dün gece İsrail'in 4 askeri öldürüldü. İsrail, saldırıya uğradığında karşılık verir." ifadelerini kullanarak, Barrot'a tepkisi gösterdi.

Huckabee, ateşkesin, Hizbullah ateş açmayı bıraktığında gerçekleşeceğini savundu.

Barrot, Fransız kanalı France Info'da katıldığı programda, "(ABD-İran mutabakatı) Bu anlaşmanın ilk maddesi, Lübnan dahil bütün cephelerde çatışmaların durması. İsrail hükümeti buna saygı göstermeli." diye konuşmuştu. Barrot, özellikle ABD'nin İsrail'in mutabakata saygı duymasını sağlamak için Netanyahu hükümeti üzerinde "gerekli tüm baskıyı uygulamasını" istemişti.

ABD-İran mutabakatı

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.