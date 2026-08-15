Huckabee'den İddialı Suçlama - Son Dakika
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Huckabee'den İddialı Suçlama

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ABD Büyükelçisi Huckabee, Lübnan'daki ölümlerden Hizbullah'ı sorumlu tuttu, İsrail'i savundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ateşkese rağmen düzenlediği hava saldırılarında ölen çocuklar için İsrail yerine Hizbullah'ı suçladı.

Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin saldırılarda sivillerin öldürüldüğünü itiraf eden paylaşımını alıntılayarak, İran'ın vekillerinin "saf kötü" olduğunu ileri sürdü.

Hizbullah'ın karşılık göreceğini bilerek İsrail askerlerini ağır yaraladığını öne süren Huckabee, İsrail yerine Hizbullah'ı suçlayarak, "Hizbullah çocukları toplayıp askeri bölgeye koyuyor çünkü onları tehlikenin ortasına atmak istiyor." iddiasında bulundu.

Huckabee, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin ABD'nin Lübnan ve Gazze'deki gözlemlerini doğruladığını savundu.

İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ve Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarına tepki gösterilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda sivillerin öldürüldüğünü itiraf etmiş, bölgeye sivilleri Hizbullah'ın yerleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huckabee'den İddialı Suçlama - Son Dakika

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