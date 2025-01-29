HÜDA PAR cinayeti davasında sanığın duruşması devam etti - Son Dakika
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HÜDA PAR cinayeti davasında sanığın duruşması devam etti

HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in cinayetinde sanık, suçlamaları reddetti.

29.01.2025 13:16
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HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'i parti binasında bıçakla öldüren, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sever, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Sever, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliye ve beraat talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatları ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek, Ali Sever'in cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan İl Başkanı Salih Demir'in hastaneden gelecek kati hekim raporunun beklenilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığında 22 Temmuz 2023'te bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, Ali Sever 23 Temmuz 2023'te tutuklanmıştı.

Sever hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli olarak iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlamalarıyla 19 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Salih Demir, Ali Sever, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜDA PAR cinayeti davasında sanığın duruşması devam etti - Son Dakika

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