HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu COP31\'de Filistin standına Gazze için çağrı yazdı

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu COP31'de Filistin standına Gazze için çağrı yazdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Antalya'da COP31 kapsamında Filistin standını ziyaret etti. Yapıcıoğlu, hatıra defterine Gazze başta olmak üzere tüm Filistinlilerin zulüm, işgal ve soykırımdan kurtulması için uluslararası kamuoyuna harekete geçme çağrısı yazdı.
(ANTALYA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Filistin standını ziyaret etti.
HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi'nde Filistin standını ziyaret etti. Yapıcıoğlu, standdaki hatıra defterine, "Temiz su, yeterli gıda ve barınma imkanlarından insan (!) eliyle mahrum bırakılan başta Gazze'li kardeşlerimiz olmak üzere tüm Filistinlilerin zulümden, işgalden ve soykırımdan kurtarılması için uluslararası kamuoyunun bir an önce harekete geçmesi dileğiyle..." diye yazdı.
Kaynak: ANKA
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