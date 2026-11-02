HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kürdistan İslami Birlik Partisi heyetini ağırladı

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kürdistan İslami Birlik Partisi heyetini ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin ve beraberindeki heyeti genel merkezde ağırladı. Ziyaret, partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin ile görüştü.
HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreteri Sayın Selahaddin Bahaddin ile beraberindeki heyeti Genel Merkezimizde ağırladı" ifadeleri kullandı.
Kaynak: ANKA
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