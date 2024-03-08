HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Siyasi üslup sertleşiyor

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi üslubun sertleşmeye başladığını üzülerek gördüklerini belirterek, "Lütfen bu seçime hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, üsluba dikkat etsinler." dedi.
Yapıcıoğlu, Kartepe ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 23 gün sonra yerel seçimlerin yapılacağını söyledi.
Türkiye gündeminin birinci maddesinin yerel seçimler olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Aslında gündemimizde olması gereken bir konu Gazze. Bize göre oradaki soykırım, oradaki katliam devam ettiği müddetçe gündemin ilk maddesi, birinci gündem maddesi Gazze olmalı. 5 ayı aşkın süredir orada bir vahşet yaşanıyor, bir soykırım uygulanıyor." diye konuştu.
Yapıcıoğlu, dünyanın gözleri önünde katliam yaşandığına işaret ederek, Gazze'ye insani yardımların girmesine müsaade edilmediğini, bu konuda bahanelerin arkasına sığınan bir İslam dünyasıyla karşı karşıya kalındığını, bahanelerin kabul edilemeyeceğini anlattı.
Gazze'ye mutlaka yardımların gönderilmesi ve bu konuda bütün adımların atılması gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, "Temmuz-ağustos aylarında Paris'te yapılacak olimpiyat oyunları başta olmak üzere uluslararası bütün spor organizasyonlarından Gazze'deki katliam, soykırım suçu devam ettiği müddetçe soykırımcıların, bu soykırımı alkışlayanların men edilmesi gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.
"Seçime gidiyoruz, savaşa değil"
Yapıcıoğlu, yerel seçim çalışmalarına değinerek, şunları kaydetti:
"Özellikle seçim sathı mailine girildikten sonra daha önce belki yumuşamaya başlamış siyasi dil ve üslubun tekrar sertleşmeye başladığını üzülerek müşahede ediyoruz. Daha önce söyledik, bir daha söylüyoruz; seçime gidiyoruz, savaşa değil. Lütfen bu seçime hazırlık yapan bütün siyasi partiler, bu siyasi partilerin merkez yöneticileri ve adayları kullandıkları dile, üsluba dikkat etsinler. Aziz milletimize de şu hatırlatmada bulunmak istiyorum; kim kendi siyasi çıkarları için kendi tabanını konsolide etmek, kendi tabanındaki safları sıklaştırmak için bu milletin evlatlarını birbirine karşı kışkırtıp düşmanlaştırıcı bir dil kullanıyorsa o millete düşmandır, ondan millete hayır gelmeyecektir. Aziz milletimiz bunu bilsin ve ona göre bir tepki, bir tavır koysun."
HÜDA PAR'ın benimsediği anlayıştan bahseden Yapıcıoğlu, "Biz kimseye hakaret etmeden siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama yeri geldiğinde cevap vermek gerektiğinde mutlaka onlar da hak ettikleri cevabı alacaklardır. Tekrar söylüyorum; biz savaşa değil, seçime gidiyoruz. Diğer siyasi partiler bizim siyasi rakiplerimizdir, bizim düşmanımız değil. Biz de kimsenin düşmanı değiliz. Ama bu zihniyet; bütün memlekete, bütün milletimize kötülük yaptığının farkına varmalıdır. Bu farkındalık için de mutlaka vatandaşın da inisiyatif alması, bir tavır koyması gereklidir." diye konuştu.
Yapıcıoğlu, yerel seçim kapsamında projelerini ve belediyelerin nasıl yönetilmesi gerektiği konusundaki düşüncelerini de paylaştı.
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