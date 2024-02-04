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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü - Son Dakika
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve buna bağlı olarak her geçen gün kötüye giden insani şartlar ele alındı. Haniye, Gazze'nin direnmeye devam ettiğini belirterek, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, yaralıların tedavilerinin sağlanması, Gazze için düzenlenen kitlesel destek etkinliklerinin ve küresel çaptaki boykotun devam ettirilmesinin önemini vurguladı. Haniye'ye desteklerini ifade eden Yapıcıoğlu ise Gazze için ellerinden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

04.02.2024 20:31
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile bir araya geldi.

HÜDA PAR'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve buna bağlı olarak her geçen gün kötüye giden insani şartlar ele alındı.

Haniye, Gazze'nin direnmeye devam ettiğini belirterek, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, yaralıların tedavilerinin sağlanması, Gazze için düzenlenen kitlesel destek etkinliklerinin ve küresel çaptaki boykotun devam ettirilmesinin önemini vurguladı.

Haniye'ye desteklerini ifade eden Yapıcıoğlu ise Gazze için ellerinden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü - Son Dakika
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