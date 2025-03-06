HÜDA PAR: Zorunlu Eğitim Yapısal Sıkıntılarla Dolup Taştı - Son Dakika
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HÜDA PAR: Zorunlu Eğitim Yapısal Sıkıntılarla Dolup Taştı

HÜDA PAR, zorunlu eğitimin bireysel özgürlükleri kısıtladığını ve alternatif modellerin gelişimini engellediğini belirtti.

06.03.2025 16:50
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(ANKARA) - HÜDA PAR, "Bugün gelinen noktada, zorunlu eğitimin yapısal sıkıntıları göz ardı edilemeyecek boyuta ulaşmıştır. Öncelikle, zorunlu eğitim sistemi bireysel özgürlükleri kısıtlayan bir yapıya sahiptir. Öğrenciler ve veliler, eğitim sürecinde kendi tercihlerine uygun alternatif yolları seçme hakkından büyük ölçüde mahrum bırakılmaktadır. Bu durum, farklı yeteneklere ve ilgi alanlarına sahip bireylerin aynı kalıba sokulmasına neden olmakta, alternatif eğitim modellerinin gelişimini de engellemektedir" açıklamasını yaptı.

HÜDA PAR Genel Merkezi, zorunlu eğitimle ilgili yazılı açıklama yaptı. Zorunlu eğitimin bugün gelinen noktada yapısal sıkıntılarının göz ardı edilemeyecek boyuta ulaştığı ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alternatif eğitim modellerinin gelişimini de engellemektedir"

"Öncelikle, zorunlu eğitim sistemi bireysel özgürlükleri kısıtlayan bir yapıya sahiptir. Öğrenciler ve veliler, eğitim sürecinde kendi tercihlerine uygun alternatif yolları seçme hakkından büyük ölçüde mahrum bırakılmaktadır. Bu durum, farklı yeteneklere ve ilgi alanlarına sahip bireylerin aynı kalıba sokulmasına neden olmakta, alternatif eğitim modellerinin gelişimini de engellemektedir.

Öte yandan, zorunlu eğitimin standart ve tek tip bir müfredata dayalı olması, mesleki eğitimin geri plana itilmesine yol açmıştır. Akademik başarı odaklı bu yaklaşım, gençlerimizin iş gücü piyasasına uygun beceriler edinmesini zorlaştırmakta ve ara eleman ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmaktadır. Diğer taraftan herhangi bir meslek sahibi olmayan vasıfsız gençlerimizin iş bulması zorlaşmaktadır. Zorunluluk, eğitim ortamlarında verimi düşürmekte ve öğrenci-öğretmen ilişkilerini zedelemektedir. Bugün ülkemizde üniversite sınavına giren öğrenci sayısı 3 milyonu aşmış durumdadır. Oysa özellikle lise eğitimi zorunluluk kapsamından çıkarılsa hem üniversite kapılarında yaşanan yığılmanın önüne geçilecek hem de üniversite mezunu işsizler ordusuna yenilerinin eklenmesi engellenecektir."

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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