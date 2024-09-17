Hudut Kartalları 2 Kişiyi Engelledi

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Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "hudut kartalları"nın keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi engellendi.

Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde de 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildi.