Hudut Kartalları 2 Kişiyi Engelledi

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin engellendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "hudut kartalları"nın keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda, Van hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi engellendi.
Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde de 5 kilo 778 gram metamfetamin ele geçirildi.
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