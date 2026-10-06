HUGEM'in 403'üncü Test Filo Komutanlığı ilk uçuşunu Mürted'de F-16 ile yaptı - Son Dakika
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HUGEM'in 403'üncü Test Filo Komutanlığı ilk uçuşunu Mürted'de F-16 ile yaptı

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HUGEM\'in 403\'üncü Test Filo Komutanlığı ilk uçuşunu Mürted\'de F-16 ile yaptı
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MSB, 403'üncü Test Filo Komutanlığı'nın ilk uçuşunu Mürted Hava Meydan Komutanlığında F-16 uçağıyla başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. 2025 yılında kurulan HUGEM bünyesindeki filo, uçuşu TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü ile birlikte yaptı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 403'üncü Test Filo Komutanlığı'nın ilk uçuşunu F-16 uçağıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, 403'üncü Test Filo Komutanlığı'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın platform geliştirme ve uçuş test yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla 2025 yılında kurulan Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanlığı (HUGEM) bünyesinde faaliyet gösteren 403'üncü Test Filo Komutanlığımız, ilk uçuşunu TUSAŞ Uçuş Test Direktörlüğü ile birlikte Mürted Hava Meydan Komutanlığında F-16 uçağıyla başarıyla gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Milli Savunma BakanlığıHavacılıkTeknolojiSavunmaGüncelTUSAŞSon Dakika

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SON DAKİKA: HUGEM'in 403'üncü Test Filo Komutanlığı ilk uçuşunu Mürted'de F-16 ile yaptı - Son Dakika
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