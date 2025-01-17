Hukuk Profesörlerinden Franke'ye Destek

Güncel

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinden eski ve mevcut 50 hukuk profesörü, kampüsteki Filistin ile dayanışma protestolarını destekleyen tutumu nedeniyle işine son verilen Prof. Dr. Katherine Franke'ye yapılan muameleye tepki gösterdi.

ABD basınındaki haberlere göre, Columbia Üniversitesinin eski ve mevcut 50 hukuk profesörü, üniversite yönetimine yazdıkları mektupta, Prof. Dr. Franke'nin üniversitenin "ayrımcılık yapmama" yönündeki politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle işine son verildiğini hatırlattı.

Mektupta hukuk profesörleri, son protestolar, üniversitenin tutumu ve Orta Doğu'daki temel çatışma konusunda çok çeşitli görüşlere sahip olduklarını aktararak Franke'nin sözlerinin, üniversitenin politikalarını ihlal ettiği konusunda ortak bir görüşe sahip olmadıklarını vurguladı.

"Franke'nin duruşu veya açıklamaları hakkındaki görüşlerden bağımsız olarak, Columbia topluluğunun tüm üyelerinin, üniversitenin çalışanlara adil davranmasını, temel entelektüel taahhütlerini yerine getirmesini ve kamuoyunu ilgilendiren konularda meşru tartışmaları teşvik eden bir ortam oluşturmasını sağlamaya ilgi duyduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verilen mektupta, Filistin destekçisi kampüs protestolarını destekleyen tutumu nedeniyle işine son verilen Franke'ye yapılan muamelenin üniversite yönetimi tarafından soruşturulması talep edildi.

Prof. Dr. Katherine Franke, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 25 yıl görev yaptığı Columbia Üniversitesi'nde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili meşru tartışmalar için zehirli ve düşmanca bir ortam oluşturulduğunu, artık ders veremeyeceğini ve araştırma yapamayacağını belirtmişti.

Franke, Columbia Üniversitesi'nde eğitim alan bazı öğrencilerin İsrail ordusunda daha önce görev yaptığını ve bunların diğer öğrencilere zarar verdiğini söylemişti.

Columbia Üniversitesi, bu açıklamalarından sonra Franke'nin görevine son vermişti.